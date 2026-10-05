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Учитель из Тучкова Вишнякова стала почетным работником сферы образования России

Учитель из Тучкова Вишнякова стала почетным работником сферы образования России

Педагог Тучковской школы № 1 в Рузском округе Елена Вишнякова получила звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации».

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