ЭНЕРГИЯ ДНЯ 6 октября 2021 года

Энергетический прогноз на шестое октября две тысячи двадцать первого года. Числовой код 1020 =Абстрактные идеи, перед тем как реализоваться в Мире форм, должны пройти инкубационный период = Благодарность есть тот "химический агент", который трансформирует одни Энергии в другие = Внутренняя Сила рождается в состоянии лёгкости Бытия и Жизни, в мгновении «здесь и сейчас» =Возникнут великолепные перспективы и возможности, выходящие за пределы вашего воображения =В определении "правильного" и "неправильного" мораль - плохой помощник; делай лучшее из возможного! =Все негативные явления, которые вы видите в Мире, — это наглядные свидетельства недостатка Любви = Все события Жизни программируются в форме ситуаций, слагающих картину Жизни человека =В человеческой природе заложена способность питаться Праной или иначе «Духом Святым» = Вы всегда готовы оседлать волну и знаете, что нужно делать для того, чтобы кровь закипела вновь = Главный фокус этого дня стоит направить на то, что принесёт совершенство в вашу Жизнь =Духовные чувства притупляются, если обращать внимание на вопли сходящего с ума Мира = Если мальчик не знает, что такое "надо", из него вырастает мужчина, который не знает, что такое "должен" = Если у тебя проблема, попробуй её решить.