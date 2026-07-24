Вода для избранных. В ДНР поделили районы Донецка на первый и второй сорт

В Донецке разгорается новый скандал вокруг водоснабжения. Жители рабочих районов столицы ДНР — Будёновского и Ленинского районов — снова остались без воды, в то время как центральные Ворошиловский и Калининский районы получают ресурс вне всякой очереди.