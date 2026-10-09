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Царьград

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Калинина: Клещи останутся активны до заморозков из-за теплой осени

Калинина: Клещи останутся активны до заморозков из-за теплой осени

Вера Земская и Евгения Калинина предупреждают об активности клещей в теплые осенние месяцы. В Москве и других регионах России рекомендуется не прекращать обработку животных до заморозков, защищая их от иксодовых клещей и блох.

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