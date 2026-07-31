Как Запад пытается влиять на настроения россиян накануне выборов в Госдуму

Алексей Смирнов

Автор скорее преувеличивает. Партия власти уже столько "хороших" вещей понаделала своим гражданам. что голосовать за неё может лишь недалёкий и беспринципный человек. Нет, то, что безусловно вражеская пропаганда не дремлет - спору нет. но нет и дураков. которые проголосуют за партию Явлинского.