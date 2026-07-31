В последнее время, особенно с прицелом на будущие парламентские выборы в России, западная пропаганда всё чаще отказывается от примитивной агитации: лобовая схема слишком груба и уже не работает.
Как Запад пытается влиять на настроения россиян накануне выборов в Госдуму
Комментарии
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Валерий Фоменков
Александр
Цены на бензин ниже,чем были при Леониде Ильиче.
Голову повредил, умом тронулся?
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1 м.
Алексей Смирнов
Автор скорее преувеличивает. Партия власти уже столько "хороших" вещей понаделала своим гражданам. что голосовать за неё может лишь недалёкий и беспринципный человек. Нет, то, что безусловно вражеская пропаганда не дремлет - спору нет. но нет и дураков. которые проголосуют за партию Явлинского.
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1 м.
ВН
Валерий Николаевич
Западные пропагандисты-подлецы выбрали правильную стратегию, и предлагают параллельную реальность. И странное дело, то, что удается прочитать в и-нете и увидеть по ТВ (с изумлением!) не совпадает! Даже портреты! Ну как мне, убогому, разобраться, где параллельная, а где поперечная реальность?
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1 м.
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