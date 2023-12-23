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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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ИИ показал, как бы выглядели бойцы Mortal Kombat в разных странах. Египетский персо...

ИИ показал, как бы выглядели бойцы Mortal Kombat в разных странах. Египетский персо...

ИИ показал, как бы выглядели бойцы Mortal Kombat в разных странах. Египетский персонаж напоминает фараона, а шведский — викингаВ сети показали, как бы выглядели персонажи популярной серии файтингов Mortal Kombat в разных странах мира.

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