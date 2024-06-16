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В чем уязвимость заявления Начальника?

В чем уязвимость заявления Начальника?

Поскольку мы имеем дело с отпетыми мошенниками (о чем прямо намекнул Президент в своей речи в МИДе), то озвученные им условия и предложения имеют серьезную уязвимость.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Вообще-то, предложение Путина- это продолжение его первого &quot;неультиматума&quot; за 17 декабря 2021 года. Все пункты те же-1. Украина вне НАТО. Крым- России. 2. НАТО уходят на состояние 1997г. от границ России.  Ничего с тех пор не изменилось, кроме того, что кроме Крыма появилось еще 4 области. И никакой &quot;уязвимости в заявлении Начальника&quot; нет. ГАРАНТИЕЙ выполнения будет служить уход США из Украины, прекращение поставок ей денег и оружия. и 2. выход США из НАТО. Американцы уже сейчас вовсю оставляют базы НАТО в Европе. Но так как Путин бросал свой &quot;неультиматум&quot; не только Байдену, но и Столтенбергу, то если тот не захочет подписывать, это его собачье дело.  Оставшись без амерканской составляющей, субсидирующей 70% бюджета НАТО, они развалятся в момент вместе с ЕС (ставшего полтора года назад по договору частью структуры альянса ).
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