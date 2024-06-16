В чем уязвимость заявления Начальника?

Natalija Osminina

Вообще-то, предложение Путина- это продолжение его первого "неультиматума" за 17 декабря 2021 года. Все пункты те же-1. Украина вне НАТО. Крым- России. 2. НАТО уходят на состояние 1997г. от границ России. Ничего с тех пор не изменилось, кроме того, что кроме Крыма появилось еще 4 области. И никакой "уязвимости в заявлении Начальника" нет. ГАРАНТИЕЙ выполнения будет служить уход США из Украины, прекращение поставок ей денег и оружия. и 2. выход США из НАТО. Американцы уже сейчас вовсю оставляют базы НАТО в Европе. Но так как Путин бросал свой "неультиматум" не только Байдену, но и Столтенбергу, то если тот не захочет подписывать, это его собачье дело. Оставшись без амерканской составляющей, субсидирующей 70% бюджета НАТО, они развалятся в момент вместе с ЕС (ставшего полтора года назад по договору частью структуры альянса ).