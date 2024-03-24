Генассамблея ООН приняла резолюцию по ИИ. В целях безопасности

США разработали резолюцию под названием «Использование возможностей безопасных, защищенных и надежных систем искусственного интеллекта для устойчивого развития»Как сообщает ООН, соавторами резолюции выступили 120 государств.
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