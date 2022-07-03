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Премьер-министр Австралии прибыл на Украину впервые за 30 лет отношений Киева и Канберры

Премьер-министр Австралии прибыл на Украину впервые за 30 лет отношений Киева и Канберры

Глава Правительства Австралии Энтони Альбанезе приехал с визитом в Киевскую область. Приезд политика стал первым визитом в рамках австралийско-украинских контактов с 1992 года, заявил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

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