Премьер-министр Австралии прибыл на Украину впервые за 30 лет отношений Киева и Канберры

Глава Правительства Австралии Энтони Альбанезе приехал с визитом в Киевскую область. Приезд политика стал первым визитом в рамках австралийско-украинских контактов с 1992 года, заявил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
Глава Правительства Австралии Энтони Альбанезе приехал с визитом в Киевскую область. Приезд политика стал первым визитом в рамках австралийско-украинских контактов с 1992 года, заявил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
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