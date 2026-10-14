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SpaceX ограничивает работу Starlink для Украины: Вашингтон демонстрирует Киеву пределы его самостоятельности

SpaceX ограничивает работу Starlink для Украины: Вашингтон демонстрирует Киеву пределы его самостоятельности

Компания SpaceX ввела ограничения на использование отдельных возможностей Starlink в Украине. Как сообщает Reuters, речь идет о прекращении работы специализированной версии спутникового сервиса при движении со скоростью свыше 100 миль в час, или примерно 160 км/ч.

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