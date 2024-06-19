В России могут начать проверки интернет-психологов

Это связано с тем, что в последние годы все больше россиян обращаются за подобного рода помощью Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести дополнительную процедуру проверки для пользователей социальных сетей и сервисов по поиску работы, которые позиционируют себя как психологи, пишет RT.