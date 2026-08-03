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On This Day, Aug. 3: Astronauts carry out first emergency repair spacewalk

On This Day, Aug. 3: Astronauts carry out first emergency repair spacewalk

On Aug. 3, 2005, in the first emergency repair conducted in space, astronauts fixed a potentially dangerous problem by removing two strips of protruding cloth from the underside of the space shuttle Discovery.

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