Российские дроны разбили семь иностранных сухогрузов у берегов Одессы Российские дроны поразили семь иностранных сухогрузов, осуществлявших доставку грузов для ВСУ, в Черноморской операционной зоне.
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Российские дроны разбили семь иностранных сухогрузов у берегов Одессы Российские дроны поразили семь иностранных сухогрузов, осуществлявших доставку грузов для ВСУ, в Черноморской операционной зоне.
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