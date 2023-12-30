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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Лейкерс» планируют задействовать Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса в бэк-ту-бэке с «Вулвз» и «Пеликанс»

По словам главного тренера «озерников» Дарвина Хэма, команда серьезно настраивается на два последних матча в 2023 году, которые пройдут за два дня.

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