МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Американский журналист Кристофер Хелали, заключивший контракт со спецназом "Ахмат" Минобороны России, настроен позитивно, будет по достоинству выполнять боевые задачи в ходе СВО.
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