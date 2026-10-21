Сигареты и вейпы могут привести к хронической обструктивной болезни легких в любом возрасте. О последствиях заболевания рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, передает «Вечерняя Москва» .
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