8 фильмов, в которых искренне проникаешься симпатией к злодею

Все любят плохих парней, и нигде они не проявляются так ярко, как в кино. Превосходные злодеи украшали наши экраны с самых первых дней существования кинематографа и вплоть до современной одержимости антигероями.
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