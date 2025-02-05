Запрет на продажу алкоголя людям до 21 года и наказание для наркосбытчиков: что предложил Бастрыкин

Для эффективного предотвращения распространения алкоголя среди молодежи следует ввести законодательный запрет на продажу всех видов алкогольных напитков, включая слабоалкогольные и пивоваренные изделия, лицам в возрасте до 21 года.
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