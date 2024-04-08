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Петербургский дневник

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МИД России заявил о готовности Москвы обсудить серьезные предложения по Украине

Киев и Запад зациклены на «формуле Зеленского» Россия готова обсуждать действительно серьезные предложения по Украине, основанные на учете российских законных интересов, сообщил информационному агентству ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

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