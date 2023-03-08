Лапорта о встрече с отцом Месси: «Говорили о том, чтобы отдать дань уважения Лео. Я поздравил его с победой Аргентины на ЧМ-2022»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о встрече с отцом Лионеля Месси. «Мы встречались. Я поздравил его с победой Аргентины на ЧМ-2022.
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