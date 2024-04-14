Почему нас заманивают в Харьков

Юрий Селиванов Никто наши войска никуда не заманит. Наши доблестные командиры не слепы, понимают, что происходит и тем не менее Русскую землю вместе с нашим городом Харьковым возвращать в Россию необходимо. Но как возвращать, ценой жизни наших бойцов? Полагаю необходимо найти способ, выжигания фашисткой нечести с харьковской области при минимальном участии наших солдат в боестолкновениях, - хоть затопить их как крыс паскудных.

Юрий Стенякин У нас есть опыт ВОВ. И если наши генералы учились в академии, (министра обороны не считаем), там учат думать и учитывать опыт дедов. Генералы знают что делать если им чиновники палки в колеса не вставляют, типа туда не стреляй там мой газ, а там моя нефть, а это мой завод.