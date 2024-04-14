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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Почему нас заманивают в Харьков

Почему нас заманивают в Харьков

Автор: Юрий Баранчик  Власти Харьковской области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из 47 населенных пунктов Харьковской области.

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Комментарии
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Юрий Селиванов
Никто наши войска никуда не заманит. Наши доблестные командиры не слепы, понимают, что происходит и тем не менее Русскую землю вместе с нашим городом Харьковым возвращать в Россию необходимо. Но как возвращать, ценой жизни наших бойцов? Полагаю необходимо найти способ, выжигания фашисткой нечести с харьковской области при минимальном участии наших солдат в боестолкновениях, - хоть затопить их как крыс паскудных.
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5 час.
Юрий Стенякин
У нас есть опыт ВОВ. И если наши генералы учились в академии, (министра обороны не считаем), там учат думать и учитывать опыт дедов. Генералы знают что делать если им чиновники палки в колеса не вставляют, типа туда не стреляй там мой газ, а там моя нефть, а это мой завод.
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3 час.
Grandad
Применение знаний истории генералами особенно проявилось при заходе росийских войск в Грозный, которая закончилать огромными потерями у нас. Также наш марш-бросок к Киеву вез тылового обеспечения. Слишком большое влияние на военных оказывают политики. Была бы война, а не СВО - решение принимали бы уже военные.
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2 час.

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