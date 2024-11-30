Власти России запустили эксперимент по сбору биометрии мигрантов

АНГЕЛ АНГЕЛ

Это должно быть не экспериментом, а обязаловкой для всех въезжающих в России. База "мигрант" долна быть привязана к налоговой инспекции, миграционной службе, полиции для регистрации, военкоматам, тубдиспансерам(ежеквартальные анализы), наркодиспансеру ((ежеквартальные анализы), психдиспансеру(ежеквартальные анализы , кожно венерическому диспансеру(ежеквартальные анализы), терапевту(ежеквартальные анализы и необходимые прививки) единая банковская карта МИР (для начисления зарплаты и переводов) запрет на кредитование, все операции только картой МИР магазины, оплата за учебы детей, сады, ясли, школы, институты, наем жилья с договором регистрацией его в полиции участковым с внесением в базу данных и т.д. Запрет на приобретение оружия и средств индивидуальной защиты. Все переводы только после подтверждения об уплате налогов с сумм которые хотят перевести, нет уплаты 60% сразу в бюджет, заболевания выдворение всей семьи и родственников, а так же контактировавших с ним со всей семьей и родственниками. ответственность за правонарушения несовершеннолетних выдворение всей семьи и родственников из России в течении 72 часов, незнание языка выдворение в 72 часа. Все договора пришлых должны быть в трудовой инспекции и там хранится. Нет поступления месяц налогов выдворение 72 часа, звпрет свободного перемещения по России, только по месту регистрации. Запрет на соцвыплаты и а пенсии в России если нет трудового стажа 25 лет. Услуги образования, здравоохранения только платные. При преступлении виновного отбывать срок семью с родственниками в течении 72 часов выдворять за пределы России. Нет средств в трудовую колонию пока не заработают на дорогу домой на всю семью которая выдворена. За любое нарушение выдворение за пределы России. Проверка пришлых на сексуальную ориентацию, принадлежности к терроризму, радикальному исламы, сразу выдворение без права пребывать и посещать Россию пожизненно. Запрет всех диаспор, общественных организаций и т.д. для всех пришлых Вот для начала.