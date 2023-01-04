Росгвардейцы нашли в Херсонской области вещи немецких оккупантов времен ВОВ

Росгвардейцы обнаружили предметы и документы немецких захватчиков времен Второй мировой войны в доме сотрудника Службы безопасности Украины в Херсонской области, сообщает пресс-служба ведомства.
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