В Симферополе выберут логотип и слоган города

Власти крымской столицы запустили конкурс на лучший логотип (эмблему) города и слоган. Фото из архива «Крымской газеты»«Все знают, что у Симферополя есть официальный геральдический символ города, используемый на государственной символике и печатях.
Власти крымской столицы запустили конкурс на лучший логотип (эмблему) города и слоган. Фото из архива «Крымской газеты»«Все знают, что у Симферополя есть официальный геральдический символ города, используемый на государственной символике и печатях.
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