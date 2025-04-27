Капитан Никифоров снова на страже Родины: старый питерский шутер “Патриот: Д...

Капитан Никифоров снова на страже Родины: старый питерский шутер “Патриот: ДемократиZация” вышел в SteamИздательство Strategy First перевыпустило в Steam старый шутер “Патриот: ДемократиZация” от питерской студии MADia Entertainment.
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