Не успел Путин пройти церемонию инаугурации, как в Европе "отменили" его статус президента

Валентин Щербаков

После такого гнусного заявления извращенцев в ПАСЕ хочется послать этих гейропейских подонков и лжецов по известному маршруту, а еще больше хочется, чтобы наши друзья инопланетяне запустили бы по этому шабашу своей случайной ядерной ракетой....