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Не успел Путин пройти церемонию инаугурации, как в Европе "отменили" его статус президента

Не успел Путин пройти церемонию инаугурации, как в Европе "отменили" его статус президента

Совсем немного времени прошло с тех пор, как Россия вышла из ПАСЕ и расторгла все договоренности. Однако в данной организации не прекратили поливать нашу страну грязью.

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Комментарии
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Nikolay Zakharov
Однако, верно мыслите,дай Бог такому случиться.
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1 час.
Валентин Щербаков
После такого гнусного заявления извращенцев в ПАСЕ хочется послать этих гейропейских подонков и лжецов по известному маршруту, а еще больше хочется, чтобы наши друзья инопланетяне запустили бы по этому шабашу своей случайной ядерной ракетой....
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58 мин.
SM
Sergey Mosyagin
Потеря человеческого облика катострофически поглощает *ценности* запада... Как будет пополнятся население двумя одинакого пола особями??? Может, *помогут*мигранты? Только брезгливость и смех... Вот и все эмоции...
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45 мин.

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