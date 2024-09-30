17 запахов, которые запросто вернут вас в детство

Каждый раз, когда мы улавливаем тот или иной запах, в нашем мозгу возникают ассоциации. В этот момент мы получаем редкую возможность ненадолго снова почувствовать себя ребенком и улыбнуться в ответ нахлынувшим воспоминаниям.