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МЧС РФ: в кафе на высоте 3,5 тысячи метров на горе Эльбрус произошел пожар

МЧС РФ: в кафе на высоте 3,5 тысячи метров на горе Эльбрус произошел пожар

Пожар произошел в кафе на станции "Мир", расположенной на высоте 3,5 тыс. метров на горе Эльбрус. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Кабардино-Балкарской Республике в Telegram-канале.

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