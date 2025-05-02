МЧС РФ: в кафе на высоте 3,5 тысячи метров на горе Эльбрус произошел пожар

Пожар произошел в кафе на станции "Мир", расположенной на высоте 3,5 тыс. метров на горе Эльбрус. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Кабардино-Балкарской Республике в Telegram-канале.
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