Ученые исследовали влияние иммунотерапии на иммунную систему и опухоли

В результате исследовательского сотрудничества под руководством доктора медицинских наук Тимоти Чана (Timothy Chan) и компании Bristol Myers Squibb был опубликован обзор того, как иммунная система влияет на архитектуру опухоли при иммунотерапии.
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