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  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Ученые исследовали влияние иммунотерапии на иммунную систему и опухоли

В результате исследовательского сотрудничества под руководством доктора медицинских наук Тимоти Чана (Timothy Chan) и компании Bristol Myers Squibb был опубликован обзор того, как иммунная система влияет на архитектуру опухоли при иммунотерапии.

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