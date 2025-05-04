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Знаменитый комбриг ВСУ пригрозил Зеленскому госпереворотом: Деньги для третьего майдана есть. Начнется новая война?

Знаменитый комбриг ВСУ пригрозил Зеленскому госпереворотом: Деньги для третьего майдана есть. Начнется новая война?

Киев требует перемирия как минимум на 30 дней. Но даже если Зеленский действительно отдаст приказ ВСУ прекратить огонь, нет никаких гарантий, что ему подчинятся нацбаты.

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