Алименты с пособий по временной нетрудоспособности - как оформить?

Территориальный орган Фонда социального страхования Российской Федерации (далее – ТОФ) вправе удерживать алименты с пособий по временной нетрудоспособности, если поступило обращение от: Получателя алиментов, после подачи заявления и предоставления оригинала исполнительного листа или копии нотариально заверенного судебного приказа в ТОФ; Судебного пристава-исполнителя путём направления постановления об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы должника в адрес Фонда социального страхования Российской Федерации.