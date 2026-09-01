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Царьград

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Главное за ночь и утро 1 сентября: массированная атака ВСУ, электронные права и СТС, ЕС может "дестабилизировать" выборы

Главное за ночь и утро 1 сентября: массированная атака ВСУ, электронные права и СТС, ЕС может "дестабилизировать" выборы

Украинские боевики продолжают "налёты" дронов на регионы России, автомобилисты смогут пользоваться электронными документами, ЕС планирует дестабилизировать обстановку в России перед выборами.

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