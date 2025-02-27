На правобережье Астрахани трое детей провалились под лед

По счастью, находившиеся поблизости прохожие быстро их вытащили. Вчера в ЕДДС Астрахани поступило сообщение из Трусовского района: на проспекте Бумахников, возле набережной сквера Строителей, трое детей провалились под лед.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии