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В Омской области убита семья из трёх человек, среди них ребёнок 2011 года рождения

В Омской области убита семья из трёх человек, среди них ребёнок 2011 года рождения

Трагический случай произошёл в Павлоградском районе Омской области. Неизвестный человек проник в один из домов и убил трёх людей, среди которых был несовершеннолетний ребенок, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

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