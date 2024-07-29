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CAR

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Россиян ждет стремительное подорожание автомобилей. Когда покупать машину, чтобы не прогадать

Россиян ждет стремительное подорожание автомобилей. Когда покупать машину, чтобы не прогадать

Изменение стоимости транспортных средств фиксируется на российском автомобильном рынке ежемесячно, производители пересматривают стоимость как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, предлагая потенциальным покупателям скидки.

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