Россиян ждет стремительное подорожание автомобилей. Когда покупать машину, чтобы не прогадать

Изменение стоимости транспортных средств фиксируется на российском автомобильном рынке ежемесячно, производители пересматривают стоимость как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, предлагая потенциальным покупателям скидки.
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