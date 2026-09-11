11 сентября: 25-я годовщина событий в Америке

НЬЮ-ЙОРК (ИА Реалист). Четверть века спустя после самого смертоносного теракта в истории США вопросы о том, изменил ли 9/11 мир к лучшему, остаются без однозначного ответа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВС Иранские удары ра...
- T Трамп зачищает Ла...
- Символ российской...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым