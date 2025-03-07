Как продлить жизнь цветам в вазе: советы от флориста Ирина ВальковаС приближением 8 марта, дня, когда множество женщин по всей России получают в подарок букеты цветов, вопрос о том, как продлить жизнь этим прекрасным растениям, становится особенно актуальным.
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