Как продлить жизнь цветам в вазе: советы от флориста Ирина ВальковаС приближением 8 марта, дня, когда множество женщин по всей России получают в подарок букеты цветов, вопрос о том, как продлить жизнь этим прекрасным растениям, становится особенно актуальным.