Дело о теракте возбудили по факту преступлений ВСУ в Черкасском Поречном

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту преступлений боевиков ВСУ против мирных жителей в селе Черкасское Поречное в Курской области, сообщила 12 марта официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
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