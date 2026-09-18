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«Конспирация, люстрация и развал России»: чему обучают российских либералов на тайных семинарах в Европе

«Конспирация, люстрация и развал России»: чему обучают российских либералов на тайных семинарах в Европе

Экс-председатель отделения незарегистрированной Минюстом РФ партии «Рассвет» в Свердловской области Дмитрий Абашев рассказал в интервью RT, как его вербовали представители экстремистских организаций, финансируемых Михаилом Ходорковским*.

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