Музыкант Сергей Бобунец: Алла Пугачева попала в плохую компанию

Сейчас России необходимо вкладывать максимум ресурсов в развитие культурной и духовной жизни граждан, потому что это опора для страны, в видеоинтервью "Откровенно с Татаркой" рок-музыкант, основатель и лидер рок-группы "Смысловые галлюцинации" Сергей Бобунец.