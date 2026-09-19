В Петербурге впервые запустили онлайн-сурдоперевод на выборах

Впервые в Петербурге на всех избирательных участках заработал дистанционный сурдоперевод. Услуга бесплатна, доступна весь день без записи: избиратель обращается к члену комиссии, и переводчик подключается по видеосвязи.
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