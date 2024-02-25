ЦИК Белоруссии: все 110 депутатов нижней палаты парламента избраны

Нижняя палата парламента Белоруссии избрана в полном составе в результате прошедших выборов. Официальную информацию озвучил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Игорь Карпенко.
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