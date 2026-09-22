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SUSANIN

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Генпрокуратура требует передать государству акции ижевского производителя радиоаппаратура АО «Уральские заводы»

Генпрокуратура требует передать государству акции ижевского производителя радиоаппаратура АО «Уральские заводы»

Ижевск. Удмуртия. Генеральная прокуратура России подала иск о передаче государству крупного пакета акций ижевского производителя радиоаппаратуры АО «Уральские заводы».

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