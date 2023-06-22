В Орловской области московская фирма разработает ПСД на ремонт дорог за 110 млн рублей

Подведены итоги электронного аукциона по выбору подрядчика на разработку проектно-сметной документации «в целях строительства и реконструкции автомобильных дорог в Новодеревеньковском, Краснозоренском и Ливенском районах».
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