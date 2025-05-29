После того, как Россия предостерегла Германию от снятия ограничений на дальность запуска ракет для Киева, ФРГ придумала хитрый ход, из-за которого вся ответственность – и все атаки русских – ляжет на Украину.
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