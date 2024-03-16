☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 416 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей ЕВ
    Если  у дебилов, которые мешают проводить выборы нет мозгов, то они достойны уголовного наказанияИзбирательные урн...
  • Бобкина Татьяна
    Зависть черная. Если бы помолчал, никто бы и е знал, что ты завистник.Умер Александр Ши...
  • Бобкина Татьяна
    Мразь, которая ещё и трусовата.Якобы их запугали.Эти ничтожества завистливы и злобны.Ни на что, кроме как на подлость...Избирательные урн...

Вчера разговаривал со своим знакомым с Украины. Узнал много интересного…

Вчера разговаривал со своим знакомым с Украины. Узнал много интересного…

Вчера разговаривал со своим знакомым с Украины. Узнал много интересного. Оказывается подразделения неких «правильных русских» прорвались на российскую территорию, победоносно захватив ряд населенных пунктов… Это очень странная военная пропаганда.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Лепехов
Ответить
5 час.
Ю
Юрий Зубрин
Мне кажется они очень хорошо выполняют план по утилизации населения Украины,причем досканально!
Ответить
5 час.
Silver Kont
Да, был у жидов проект &quot;Новый Израиль 2.0&quot;, сдвинулся по времени, но в основном выполняется... https://allll.net/wiki/Небесный_Иерусалим_(проект)
Небесный Иерусалим (проект)&nbsp — ALL
allll
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх