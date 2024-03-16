Вчера разговаривал со своим знакомым с Украины. Узнал много интересного…

Мне кажется они очень хорошо выполняют план по утилизации населения Украины,причем досканально!

Silver Kont

Да, был у жидов проект "Новый Израиль 2.0", сдвинулся по времени, но в основном выполняется... https://allll.net/wiki/Небесный_Иерусалим_(проект)