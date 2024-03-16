Вчера разговаривал со своим знакомым с Украины. Узнал много интересного. Оказывается подразделения неких «правильных русских» прорвались на российскую территорию, победоносно захватив ряд населенных пунктов… Это очень странная военная пропаганда.
Вчера разговаривал со своим знакомым с Украины. Узнал много интересного…
Комментарии
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Сергей Лепехов
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5 час.
Ю
Юрий Зубрин
Мне кажется они очень хорошо выполняют план по утилизации населения Украины,причем досканально!
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5 час.
Silver Kont
Да, был у жидов проект "Новый Израиль 2.0", сдвинулся по времени, но в основном выполняется... https://allll.net/wiki/Небесный_Иерусалим_(проект)
Небесный Иерусалим (проект)  — ALL
allll
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4 час.
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