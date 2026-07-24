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Говорит Европа ⚡

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Зеленский допустил трёхсторонние переговоры Украины, РФ и США до осени

Зеленский допустил трёхсторонние переговоры Украины, РФ и США до осени

Почему Москва отвергла новые идеи Рубио по урегулированию? Какие три условия нужны России для военного захвата Донбасса? Сможет ли Киев переломить ход конфликта до осенних переговоров? И согласится ли Запад на полное снятие санкций ради остановки боёв? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.

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Комментарии
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Валентин Щербаков
Для того, чтобы прошли 3-х сторонние переговоры, необходимо снять все санкции с РОССИИ, освободить Новороссию бандеровцами, вернуть все замороженные российские активы и только потом вести переговоры на наших условиях... Иначе-полная денацификация, трибунал кокаиновому недоноску и его бандеровской свите....
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