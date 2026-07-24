Валентин Щербаков

Для того, чтобы прошли 3-х сторонние переговоры, необходимо снять все санкции с РОССИИ, освободить Новороссию бандеровцами, вернуть все замороженные российские активы и только потом вести переговоры на наших условиях... Иначе-полная денацификация, трибунал кокаиновому недоноску и его бандеровской свите....