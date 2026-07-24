Зеленский допустил трёхсторонние переговоры Украины, РФ и США до осени

Почему Москва отвергла новые идеи Рубио по урегулированию? Какие три условия нужны России для военного захвата Донбасса? Сможет ли Киев переломить ход конфликта до осенних переговоров? И согласится ли Запад на полное снятие санкций ради остановки боёв? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии