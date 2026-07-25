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Царьград

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Сергей Собянин открыл новый причал «Парк Горького — 2» в Москве

Сергей Собянин открыл новый причал «Парк Горького — 2» в Москве

На Пушкинской набережной реконструированный причал «Парк Горького — 2» открылся для посещений. Объект теперь принимает два судна и до 280 человек.

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