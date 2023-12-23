Секс сквозь века: история и культура решения основных интимных проблем Елена ГалицкаяСекс – это не только физиологическая потребность, но и культурный феномен, который менялся и развивался на протяжении веков, под влиянием религии, обычаев и социальных норм, сообщают журналисты ftimes.
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