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Закон и Порядок

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  • Надежда Петракова (не хочу)
    глупость...барские...необоснованные ничем,замашки😡и необразованность верхнего звена руководителей вот и привели к то...Благодарность пол...
  • Игорь
    Пожму руку Путину...
  • Игорь
    Пожму руку Путину...

Появился способ заглянуть в будущее России на несколько лет вперёд

Появился способ заглянуть в будущее России на несколько лет вперёд

Китай готовится вести войну против США теперь ещё в космосе. Профессор Чжан Цзинь сделал по заказу армии симулятор космических боёв — как я понимаю, что-то среднее между Элитой и Евой, — и военные посадили 400 курсантов, чтобы те две недели тренировались применять самое современное оружие на орбите Земли (ссылка).

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