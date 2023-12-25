Появился способ заглянуть в будущее России на несколько лет вперёд

Китай готовится вести войну против США теперь ещё в космосе. Профессор Чжан Цзинь сделал по заказу армии симулятор космических боёв — как я понимаю, что-то среднее между Элитой и Евой, — и военные посадили 400 курсантов, чтобы те две недели тренировались применять самое современное оружие на орбите Земли (ссылка).